Özyaşar Tel ve Galvanizleme için gong bugün çaldı! BIST'te bugünden itibaren işlem görmeye başlayacak firma 'OZYSR' kodu ile borsada yer alıyor. Halka arzı 873 milyon TL olan firma kişi başına 20 lot verdi. İşte, Özyaşar Tel ve Galvanizleme detayları...