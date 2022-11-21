"DAVA EDECEĞİM!"

Özlem Ada Şahin de sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile mobilya firmasına tepki gösterdi.

Kızının moraran yüzünü takipçileriyle paylaşan Şahin, "Baştan beri sürekli bir problem yaşadık. Mobilyalar eksik geldi. Elimde dekontlar var sürekli. Monte eden ekibiniz bile, 'Parçalar eksik, sorunlu' diyerek, sürekli şikayette bulundu. Hepsi elimde... Üzerine bir de bu durduk yere çocuğumun suratına düştü. Sakın benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar, çok dikkatli seçin! Çocuğum söz konusu burada. Elim, ayağım titriyor. Allah beterinden korusun. Dava edeceğim sizi!" ifadelerini kullandı.