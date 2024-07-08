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        Haberler Magazin Özkan Uğur vefatının birinci yılında anılıyor - Güncel Magazin haberleri

        Özkan Uğur vefatının birinci yılında anılıyor

        8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur, vefatının birinci yıl dönümünde anılıyor. Cem Yılmaz, merhum sanatçı için; "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:12
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        • 1

          Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçti.

        • 2

          "KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

          Özkan Uğur'un fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Cem Yılmaz, merhum sanatçıyı; "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" sözleriyle andı.

        • 3

          "SENİ HİÇ UNUTMADIK"

          Zafer Algöz de Özkan Uğur için "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ÖZLEMİM EKSİLMİYOR"

          Ayşegül Aldinç de Özkan Uğur ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafı; "Özlemim eksilmiyor benim güzel dostum" notuyla yayımladı.

        • 5

          "SEN GİDELİ BİR YIL OLDU, BİZE BİR ASIR GİBİ GELDİ"

          Melek Baykal da Özkan Uğur'u "Sen gideli bir yıl oldu, bize bir asır gibi geldi. Koca bir ömürü birkaç fotoğrafa sığdırmak ne acı... Yerin o kadar büyük ki kalbimizde hâlâ yasını tutuyoruz, 365 gündür her gün her gece... Güllerin içinde 'gül bize' canım Özkan'ım" sözleriyle andı.

        • 6

          ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

          Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolinle tanıştı. Lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu 'Atomikler' adlı grupta dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Profesyonel müzik hayatına, 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

          Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı.

        • 7

          1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Özkan Uğur, bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan Ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, Barış Manço'nun askerlik dönüşü yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973 - 1975 arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

        • 8

          Edip Akbayram - Dostlar ve Seyhan Karabay - Kardaşlar kadrolarında da bulunan Özkan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner - Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oldu.

        • 9

          1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün 'Ö'sü oldu.

          Özkan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı 'Arkadaşım Şeytan' filmiyle oyunculuğa adım attı.

        • 10

          1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı 'Eşkıya' filminde rol aldı. Oyuncu olarak da adından başarıyla söz ettiren Özkan Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı.

          1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi 'Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki 'Maksat Muhabbet Olsun' şarkısını seslendirdi.

        • 11

          2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal ile başrolleri paylaştığı 'Yeter Anne' isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Özkan Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.

          2004'te 'G.O.R.A.'da 'Garavel' karakterini canlandırdı. 'G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı 'Olduramadım' isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi.

        • 12

          2006'da 'Kısık Ateşte 15 Dakika' isimli TV dizisinde Fazıl karakterini canlandırdı.
          Özkan Uğur, 1989'dan Aysun Aslan ile nikâh masasına oturan Özkan Uğur'un bu evlilikten Alişan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

          2014'te senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Pek Yakında' adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Şirincan Çakıroğlu, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

        • 13

          Özkan Uğur için 12 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden sonra cenazesi, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

        • 14

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