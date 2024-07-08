Özkan Uğur vefatının birinci yılında anılıyor

"SEN GİDELİ BİR YIL OLDU, BİZE BİR ASIR GİBİ GELDİ"

Melek Baykal da Özkan Uğur'u "Sen gideli bir yıl oldu, bize bir asır gibi geldi. Koca bir ömürü birkaç fotoğrafa sığdırmak ne acı... Yerin o kadar büyük ki kalbimizde hâlâ yasını tutuyoruz, 365 gündür her gün her gece... Güllerin içinde 'gül bize' canım Özkan'ım" sözleriyle andı.