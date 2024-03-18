Özkan Uğur'suz MFÖ konseri
Özkan Uğur olmadan verilen konserde duygusal anlar yaşandı. Kulisteki bir ayrıntı görenleri üzüntüye boğdu
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Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde bir hayli duygusal anlar yaşandı. Konser sırasında sık sık Özkan Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Konser sırasında sık sık Uğur'u anan Alanson ile Güner, zaman zaman gözyaşı döktü.
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Konseri takip edenler arasında Gülben Ergen de vardı. Ergen; "Dün akşam binlerce MFÖ sevenlerle Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir ilk yaşadık. Özkan bizimleydi. Özkan; hep Mazhar ile Fuat ile beraberdi" notuyla paylaşımda bulundu.
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Gülben Ergen'in, yayımladığı bir videodaki ayrıntı dikkat çekti.
Kulis kapısında sadece 'Mahzar ve Fuat' yazılı olması görenleri üzüntüye boğdu.
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Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş; ancak hastalığı tekrardan nüksetmiş, önce yoğun bakıma daha sonra ise entübe edildiği öğrenilmişti. Uğur, 69 yaşındayken 8 Temmuz'da hayata veda etti.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto