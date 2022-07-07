Özkan Uğur'dan haber var! Üçüncü kez kansere yakalanmıştı... Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçıdan haber var.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner

Bir süredir immünoterapi tedavisi gören Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uğur, tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti.

"SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI"

Usta müzisyen, daha sonra "İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Şükürler olsun tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı. MFÖ olarak, konserlerimize ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah… Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.

"YORUCU TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Uğur, daha önce yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle..." notunu paylaşmıştı.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner

"FERHAN'IN OYUNU OLMASAYDI..."

'MFÖ' üyelerinden Mazhar Alanson grubunun kurulmasında, Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı. Usta müzisyen "Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan'ın (Uğur), Ferhan Şensoy'la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın bestelediği 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı', diğeri 'Yalnızlık Ömür Boyu' oldu. Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki 'MFÖ' olmayacaktı." açıklamasında bulunmuştu.

Ferhan Şensoy