Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün burada siyasi akrabalarımız, burada kardeş partilerimiz var. Bizimle dayanışma için geldiler. Türkiye'deki yaşanan süreci çok yakından takip ediyorlar. Kendilerine özellikle meseleyi teknik arkadaşlarımız hukuki boyutlarıyla, siyasi boyutlarıyla Türkiye'de ne ile muhatabız onları birinci elden anlattığımız için çok mutluyum. İlk günler kolay değildi. Ekrem Bey'e yolsuzluk, hırsızlık iftirası terör örgütü iftirası ile algı operasyonlarıyla bunu anlattılar. Onlar bir ezberle beni susturmaya çalıştılar; Türkiye'yi dünyaya şikayet mi edeceksin? Son yerel seçimlerin birinci partisi, Avrupa'da ve dünyada Türkiye'nin çıkarlarını savunduğumu en çok bana desteğe gelen Avrupa'dan gelen dostlarım biliyor. Türk dışişlerinin kıymetli elemanları bunu da rapor ediyor. Ben Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin konusundaki, Azerbaycan ilişkiler konusunda, Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünde Türkiye'nin doğru tezlerini tekrar ettiğimi, ayrıştığım noktaları herkes biliyor.

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"İĞNE İLE KAZIYORUM KÜREKLE KAPATIYOR"

Ülkede demokrasiyi rafa kaldırıyorsanız bu o ülkenin iç işleri değildir. 16 milyon İstanbullunun 3 kez seçtiği kişi hapiste duruyorsa, bütün dünyanın ağzındaki özgür ve adil seçimi şimdiden ortadan kaldırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayına darbe girişiminde bulunuyorsunuz. Rakibinizi ortadan kaldırıyorsunuz. Bu bir iç işleri değildir. Geçen gün bu kürsüde çok da üzülerek ve sinirlenerek şunu anlattım; Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye birçok ziyareti iptal edildi. Heyetlerin görüşmeleri iptal edildi. Ben bunlardan mutlu olmuyorum. Ben Türkiye-AB ilişkilerini iğneyle kazıyorum Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben Türkiye'nin AB'ye tam üye olması için demokrasi zemininde mücadele verirken, Erdoğan'ın attığı son adımlar dünyada Türkiye'yi birkaç lig aşağı düşürüyor.

"İLK GÜNE GÖRE DAHA UMİT VERİCİ"

Burada sosyal demokrat ve sosyalist partilerin temsilcileri var. Onlar bizim sesini ilk duyuranlardır. Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. İngiliz İşçi Partisi'nin açıklaması var kısık sesle ama ilk güne göre daha ümit verici. Sonuçta kardeş partimizdir bundan sonra göstermeleri olası dayanışmayı daha yüksek sesle, sayın Başbakanın ağzından duymak istediğimizi ifade ettik. Kardeşlik beklemek en doğal hakkımızdır. Bu Suriye'deki tablo ve denklem üzerinden Erdoğan'ın burada yaptıklarını görmezden gelme meselesini hiç yakıştıramayız. İlişkilerimizin çok daha iyi olması için gayret gösteren dostlar burada. Partimin kurumsal olarak benim de kişisel olarak asla unutmayacağım bu önemli dayanışma için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.