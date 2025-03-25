İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısını İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

"DEVLETİN AKLI DEMOKRASİNİN YANINDADIR"

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"Değerli milletvekillerim, kıymetli grubumuz bugüne kadar hep biz Ankara'daydık ve konuklarımız oluyordu. Ancak öyle tarihi bir süreç içindeyiz ki, şimdi biz tam kadro İstanbul'dayız, biraz Ankara dinlesin bakalım. Bugün 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı direnişimizin 7. günündeyiz. Kendi çıkarları için Türkiye'nin geleceğine ihanet eden bir avuç insan var. Arkalarında halk yok kimse yok. Bu devletin kodları, gelenekleri, yüz yıllara dayanan bu ülkenin geleceğini düşünen kodları vardır emin olun yaşananların yarattıkları tahribatı kendileri de görüyor. Devleti karşısına alıp millete sırtına dönmüşler. Devletin aklı, demokrasinin yanındadır.

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Bu organize kötülük örgütünün diplomayı iptal edeceğini biliyorduk. Ama bir taraftan da kaç kişinin diplomaya evet diyeceğine bakıyorlar. 4 kişi gerekiyor ama 2.5 evet olduğunu görüyorlar. Dekanını istifa ettirdikleri fakültenin yerine üniversitenin yönetim kurulunu toplayıp oradan diplomayı iptal ettirdiler. Sabah gözümüzü açtık, tüm kötülüklerin tuşlarına basarak harekete geçtiler.

"İSTANBUL'A BİR ALTERNATİF GELDİ"

Ben ilk olarak darbeye karşı ele geçirilecek yer olarak burada hedefin İBB'nin simge binası Saraçhane olduğunu biliyorduk. 25 yıl Erdoğan ve atadıkları tarafından yönetilmişti. İstanbul'un bütün varlıklarını, 4 tane devraldığın gökdelen sayısını 250'ye getirerek, yeşili azalttıklarını gören İstanbulluların gözlerinin önüne bir alternatif geldi. 2019'da Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na emanet ettiler.

5 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu ile mücadele ettiler. Son seçimde de bileğini bükemediler. İstanbullular Ekrem başkanın gücünü halk biliyordu.

"İBB'Yİ 300 MÜFETTİŞ İNCELEMİŞTİ"

FETÖ'cülerin kumpaslarının ardından içeri atmak için yaptıkları hapishanede Silivri'de Ekrem başkanı ve arkadaşlarımızı gördüm. Hepinizi kucaklıyor. 300'ün üzerinde müfettişin didik didik ettiği ama bir şey bulamadıkları İBB için birkaç gizli tanık bulup, Ekrem başkanın yaptıklarını karalamaya, seçilemedikleri belediyeye kayyum atamaya niyetlendiler.

REKLAM Tüm darbeler seçilmişe karşı, seçilmemişi getirmek üzerine dayalıdır. Hesabı katamadıkları on minyonlarla darbeyi püskürten halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir de terör suçlaması. Diyorlar ki CHP, DEM Parti ile 'Kent uzlaşısı' yaptı dediler. Biz ittifak yapmak için tüm partilere gittik, konuştuk. DEM Parti kendi adaylarını belirlerken şöyle bir yaklaşımda bulundu: Seçimi kazanacağımız yerlerde aday çıkaracağız, kazanamayacağımız yerlerde ise kente düşmanlık etmeyecek adayları destekleyebiliriz. Onların adayının olmadığı yerde DEM Parti seçmeninin CHP'ye oy verdiğini bilmeyen de yok, bundan utanılacak bir şey de yok. 'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASI Biz İstanbul ve Türkiye ittifakını, Türk demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar ve muhafazakâr demokratlarla sandıkta birleştik. AK Parti, MHP ya da DEM Parti ile bağı kalmamış isimlerin de bizlerden aday olmasının bir sakıncası olmadığını söyledik. 47 yıl sonra da bu adımlarla haramilerin saltanatını yıktık. Hiçbir belediye başkanımıza savcılığın sorabileceği hiçbir soru yoktur. Savcılık 'Kent uzlaşısı'nı suçluyor batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilmesi terör ise ben terörist olayım kardeşim. Bunun adı demokrasidir. Ben bu metinleri teşekkür etmek için yazarım. Kürt olup da AK Parti'ye oy verenler bunların Kürtlere bile saygısı yok. Oyu bana verirsen seçmensin vermezsen teröristsin diyor. Darbeyi planlayanlar vardır, talimatı uygulayanlar vardır. Ama darbenin bir bildirisi olur. 12 Eylül'de de, 15 Temmuz'da da okumuşlardı. Şu darbe bildirisini okutuyorlar. İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı diye haber okutuyorlar. Bütün yandaş kanallar tek elden verilen bilgilendirmeyle bir yalanı sürekli söyleyip halkın kafasına kazımaya çalışıyorlar. "O VİLLA İMAMOĞLU'NUN DEĞİL, İBB'NİN KONUTU" Darbeye direnen ve karşısına dikilenlere dokunmaya kalkmayın alnınızı karışlayacağız sizin. İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alınmadı. Belediyeye başkanlık konutu olarak kazandırılan, devir teslim edilmek üzere kullanılıyor. O villa, yandaş vakfa peşkeş çekilmişti; İBB o villayı geri aldı. İmamoğlu orada gözaltına alındı. Terör örgütü mensupları işe alındı diyorlar; Soylu 700 teröristin hizmete alındığını söylemişti. Bu da gerçek çıkmadı hatta yargılanan 41 kişi beraat etti. Sonra dedi ki Soylu, 'Siyaseten onu söylemek zorundaydım' dedi. Böyle siyasetin Allah cezasını versin. Elinde ne var: Meşe, Çınar, Ladin ve İlke ismindeki gizli tanıklar. Diyorlar ki ben böyle yapıldığını tahmin ediyorum, rüşvet verildiğini tahmin ediyorum diyor.

"FİRAR EDERKEN YAKALANDI' DEDİLER" Tek söyleyeceğim şudur, bunların duyumlarıyla, İstanbul'un gözünün önünde çatır çatır çalışan birini içeri koydunuz ya savcı, ben sana ne lakap takayım odun derim ben sana savcı odun. Tek derdi sarayın talimatlarına uymak. O kadar kaddarlar ki Medya A.Ş.'den yıllık izin alıp yurt dışına çıkıp haberi duyduktan sonra ise yurda dönen bir kadını 'Firar ederken yakalandı' diye haberleştirdiler. "MASAK RAPORU SUÇ BULAMAMIŞ" MASAK raporunu Akın Gürlek ne zaman talep edilmiş 3 Mart, görevlendirme 10 Mart'ta yapılmış, 17 Mart'ta MASAK raporu geliyor ve 19 Mart'ta operasyon yapılıyor. 4 uzman yardımcısının imzası var ama bir tane uzmanın imzası MASAK raporunun altında yok. Çünkü rapora imza atacak bir uzman bulamamışlar. Özeti de ben suç bulamadım sen bak demiş MASAK raporu, ama savcı buradan suç bulmuş. 19 Mart milleti de fakirleştirdi. İki yıl boyunca, 48 milyar dolar rezerv biriktirdiler ve 26 milyar dolarını ilk 3 günde yaktılar. İstifa edeceğini söyleyince de tweet atıyor 'Görevimin başındayım' diyor. MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır ve kurumunu bu darbeye alet etmiştir. Dünya bunu böyle tanısın. Bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbeyi konuşuyor. Dün CNN'e anlattım bugün BBC'ye anlatacağım. Mehmet Şimşek'in gerçek yüzünü dünyaya göstermeyen namerttir. "EKİM AYINDA BAŞLADI" CHP yüzde 38 olan yereldeki oyunu yüzde 48'e çıkardıktan sonra ekim ayında Akın Gürlek İstanbul'a gönderildi ve peş peşe operasyonlar ile gözaltılar tutuklamalar gerçekleşti. Erdoğan, 'Kızmayın Rıza Akpolat'ı aldık diye turpun büyüğü heybede' dediği gün bu gizli tanıklar gidip Gürlek'e ifade veriyor. Bütün amaçları 23 Mart'ta yapacağımız ön seçime engel olmaktı. Saatleri 4 gün öncesine kurmuşlar. Tam 23'üne denk getirip 'Bunun diploması yok. Zaten aday olamaz' dediler. Gözaltına aldılar, tutukladılar. Böyle bir hesap yaptılar. Israrla İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderip bir an önce diplomayı iptal et demesinin nedeni buydu. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı değil; artık milletimize emanet cumhurbaşkanı adayıdır. 15.5 milyon vatandaşımız sandıklara geldiler, seçtiler ve tarihe geçtiler.

"SOKAKTAKİ MİLYONLAR ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ" Tayyip bey, siyaset tasarlamakla, tuzak kurmakla, hendek kazmakla, yürüyen merdivene taş sokmakla, Ekrem başkanıma kumpas kurmakla değil, yürekle yapılır yürekle. Ona diz çöktürmek için önce Türk milletine diz çöktürmen gerekir. Artık bu süreç sokaktaki milyonlarıyla bir de erken seçimi ve bir değişimi kaçınılmaz kılıyor. Bu önseçime kalkıştığımızda tüzüğünüzde yok dediler. Her şeyi uydurdular. Saraçhane'deki demokrasiye sahip çıkma eylemimizi lekelemeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan, Topçu Kışlası'nı yapmaya niyetlendiğinde, Taksim'deki tek yeşil alanı yok etmeye kalktığında, AKM'yi yıkacağını söylediğinde Gezi protestosu Taksim'de yaşandı. Tayyip bey, İstanbul'a kayyum atamaya kalktı. Gün o iradeye sahip çıkma günü olduğu için Saraçhane'deyiz. Ben Ekrem bey gelene kadar bir kayyuma değil de bir arkadaşımıza teslim etmek için orada bir çekyatın üzerinde bekliyorum. "MEYDANIN BOŞALMASINI İSTİYORLAR" Kim Taksim'e gidelim diyorsa, onu bilerek bölünmemiz için söyletiyorlar. Bir grubun oraya gitmesi gaz sıkılıp dönmesi ve tüm alanın gaza boğulmasını ve meydanın boşalmasını istiyorlar. Günü geldiğinde söz veriyorum Taksim'e gideceğiz. Dün akşam 3-5 kişinin hangi terbiyeyle, ahlakla bilmiyorum Tayyip Erdoğan'ın annesine edilen küfürü kendi anneme edilmiş sayarım. Küfür eden de, suçsuz polise saldıran da ne Taksim'in ne Saraçhane'nin dostu olabilir. Suçsuz günahsız iyi niyetli gençlerimizi 'marjinal' diye suçlayanları karalayanlara şunu diyorum marjinal demokrasiye sahip çıkan gençlerimiz değil sizlersiniz. Saraçhane'yi görmeyenleri göstermeye başlattık. Çok sayıda televizyonun adam attığını da görüyoruz. Gerekli boykot bilgilendirmesini akşam yapacağız. Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı, ilk icraatı Şişli Kent Lokantası'nı kapatmak oldu. Emeklilere, dar gelirlilere, emekçilere güzel şeyler yapılmasını istilorsanız Ekrem başkan ve arkadaşlarına destek vereceksiniz. "EKREM BAŞKAN İFTARA DAVET ETTİ" Bugün akşam 7. gün. Yarın İBB, başkan vekilini seçecek. Biz de İBB'yi başkan vekiline teslim edeceğiz. Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'nde olacağız. Ama bu akşam Ekrem başkan davet etti, tüm İstanbulluları 7. gününde dünya tarihinde, aynı meydanda aynı saate bir araya gelmeye, Ekrem başkanımızın iftar sofrasına vatandaşlarımızı ve polislerimizi davet ediyoruz."