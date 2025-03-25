İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp; pazar günü "yolsuzluk" soruşturması iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine yönelik hakaretin ardından bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım. Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

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"TÜM KALBİMLE KINIYORUM"

Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor.

Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak."

Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.



Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.



Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025