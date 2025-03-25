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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu son dakika haberi: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de ziyaret | Son dakika haberleri

        Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Özel, görüşme sonrası, "Bu bayramda muhalefetle bayramlaştık, iktidarla bayramlaşmayacağız. Bu bayram 81 il, 973 ilçe, tüm köylerde 15,5 milyon neferi bayramlaşacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:30
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        Özel'den İmamoğlu'na ziyaret! İlk açıklama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp; pazar günü "yolsuzluk" soruşturması iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

        Sabah saatlerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki partili bir heyetle, saat: 09.30 sıralarında İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. İmamoğlu ile Özel'in görüşmesi sona erdi.

        ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

        Görüşme sonrası Özgür Özel şunları söyledi:

        "Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerin birinci partisinin genel başkanı biraz önce Silivri'de, dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu ve iki değerli belediye başkanını, Gezi tutuklularından da Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Grup toplantısına yetişmek için diğer belediye başkanlarını ziyaret edemedim, onları da ziyaret edeceğim.

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        Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı haksızlığa, adaletsizliğe milletin tepkisi. 19 Mart sivil darbe girişimi yine, milletin iradesiyle engellenmiştir. Sandıktan çıkana sahip çıktı vatandaş. Şimdi sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. 15 Temmuz'dan sonra insanlar sandığa sahip çıkmışlardı. Bu pazar günü de insanlar sandığa sahip çıktı. 90 yaşındaki anam, seçme ve seçilme hakkına sahip çıktı.

        Bu ülkeyi fakirleştirmeye, iki yılda biriktirilen rezervleri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yüzde 60'ını yakanlara isyan ediyor millet. İçeride başları dik, aslanlar gibiler. Bir kaygı varsa Tayyip Erdoğan'a kalmış. 15.5 milyon oyu kıskanan Tayyip Erdoğan'a söylüyorum; 15.5 milyon kişi kaydı bile olmayan insanlar sandıklara koşa koşa gitti. Yaşlı teyzemin bastonunun altında ezilmiş saray rejimi. Ben hiçbir AK Partili'nin hiçbir seçmenin bu hazımsızlığa oy vermediğini biliyorum. Demokrasi rüzgarı Ekrem Bey ve arkadaşlarının arkasındadır.

        Bu saray rejimi vicdanlara mahkum olmuş, kendi seçmenini mahcup etmiştir. AK Partili seçmen, senin de utandığını biliyorum. Bu utancı paylaşma. Bu bayram AK Parti ve MHP'li seçmenle bayramlaşmaya geliyoruz. Bu bayramda 16 muhalefet partisiyle İstanbul'da bayramlaştık, iktidarla bayramlaşmayacağız. Bu bayram 81 il, 973 ilçe, tüm köylerde 15.5 milyon neferi bayramlaşacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz."

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Son dakika haberler
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