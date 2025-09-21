Habertürk
        Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy sayımına geçildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy sayımına geçildi!

        Fenerbahçe başkanını seçiyor... Sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Seçimde oy verme saat 10.00'da başladı ve 17.00 itibariyle sona erdi. Fenerbahçe Kulübü seçimli olağanüstü genel kurulunda 24.800 oy kullanıldı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İlk gelen son

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 21.09.2025 - 18:56
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi bugün yapılıyor.

        Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

        AÇILAN SANDIK: 1/50

        50. SANDIK SONUCU

        Ali Koç: 60

        Sadettin Saran: 82

        OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

        Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürdü. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı.

        Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.

        Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil etti.

        OY SAYIMINA GEÇİLDİ

        Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy sayımı başladı. Seçimli olağanüstü genel kurulda 24.800 oy kullanıldı.

        SADETTİN SARAN: FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE GELİYORUZ

        Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullandığı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.

        ALİ KOÇ: YAPI KONUSUNDA ÇÖZÜLMELER BAŞLIYOR

        Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.

        Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.

        Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi.

        İKİ BAŞKAN ADAYI

        Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

        Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

        Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip...

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
