Özgür Özel: Romanlara söz verdim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde Romanlarla buluştu.

Toplantıya CHP genel başkan yardımcıları Murat Bakan ve Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, CHP Konak Belediye başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP İzmir milletvekilleri ve Roman Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı. Romanların ciddi sorunları olduğunu dile getiren Özel, "Romanlar çeşitli ayrımcılık ve adaletsizliklere uğruyor. Gelir adaletsizliği Türkiye'nin sorunu ama Romanların daha önemli bir sorunu. Gelir eşitsiz dağılıyor. Bu dağılımda en dezavantajlı grup Romanlar. Romanların sosyal ve ekonomik statüleri çok ileriye taşınmalı ve hiçbir dışlamaya maruz kalmadan pozitif ayrımcılık uygulamalarıyla aradaki fark hızla kapatılmalı. Üstün zekalı oranı Roman çocuklarda çok fazla. Kültür- sanat konusundaki yeteneklerinin yanında matematik alanındaki iyi eğitim verildiğinde vardıkları nokta ortada. Biraz imkan sağlandığında inanılmaz başarılar gösteriyorlar. Okul görmeden çalışmaya başlayan çocuklar var. Bu konuda üzerimize düşen çok önemli görevler var" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede korku ve umut siyaseti yarışıyor" diyen Özel, "AK Parti ve MHP kol kola girdi, yanlarına HÜDAPAR'ı aldılar. Geçmişte domuz bağlarını, kadına karşı şiddeti hatırlıyorsunuz. 'Bekar kadınlar sahiplendirilmeli' diyenlerle 3-5 oy için bir araya geldiler. Her geçen gün birbirine benziyorlar. AK Parti'ye bir nazar boncuğu takacak olsam, İstanbul Sözleşmesi için takarım. Çünkü kadına karşı şiddetin, ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili bir iş ama HÜDAPAR böyle istiyor diye bir gecede sözleşmeden çıktılar. Tekrar kadına karşı şiddet ve öldürme vakaları artmaya başladı. Medeni Kanun'a, kadın haklarına göz dikenler çoğaldı. Bu konuda son derece dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bütün belediye başkan adaylarının bu dönem çok genç ve dinamik olduğunu belirten Özel, "Atatürk'ün yaptığı en önemli işlerden biri kadına seçme hakkını AB'deki çok ülkeden 40 yıl önce vermek. Türk kadını bunu Ata'sından aldı ve korudu. Sonra bir gerileme yaşandı ve hak edilen yere gelinemedi. İzmir'de bugüne kadar 6 kadın belediye başkanı olmuş, bu dönem seçilecek yerden 9 aday gösterdik. Gelecekte milletvekili ve belediye başkanı sayısı olarak eşit temsil sağlayacağız. Çünkü aynı Romanlar gibi kadınlar da ayrımcılığa uğruyor. Roman kadınlar misliyle ayrımcılığa uğruyor. Belediyelerimiz Romanların en az sorun yaşadığı belediyeler" dedi.

Fotoğraf: DHA

"GENÇLERİMİZİN DÜNYANIN GÜÇLÜ ÜLKELERİNDE HAYAL KURMASI BEKA SORUNU"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Beka sorunu, bir ülkenin işgale uğrama kaygısıdır. Dış güçler gelecekmiş beka sorunu olacakmış. Esas beka sorunu dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması değil, o zaman biz varız. Gençlerimizin, dünyanın güçlü ülkelerinde hayal kurması beka sorunu. Türkiye'de gençlerin yüzde 75'i fırsatını bulursa yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek, yaşamak istediğini söylüyor. Okumaya, çalışmaya gider, gelir, döner ama kalıcı istiyor. Esas beka sorunu bu. Gençlere bu ülkede hayal kurdurtmak istiyoruz. En büyük tehlike gençlerin siyasetten, gelecekten umudunu kesmesidir, enseyi karartmasıdır, zihinde bavulları toplamasıdır."

"BELEDİYE MECLİSLERİNDE ROMAN ARKADAŞLARIMIZA ÖNEMLİ YERLER VERECEĞİZ"

Gençlere sandık çağrısında bulunan Özel, 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta kırıldınız üzüldünüz, hepimiz üzüldük ama demokrasiden umudu kesmeyin, sandığına gidin. İzmir'i Nilüfer Hanım gibi Cumhuriyet kadınına, 9 kadın belediye başkan adayına, Roman kadınlarına emanet ediyorum. 40 yaş altında 12 genç belediye başkan adayımız var, destek verin. Romanlar Cemil Tugay'ın yaptığı işlere teşekkür ediyor. Nerede dezavantajlı grup, yoksul varsa Cemil Tugay'dan razı. Kolay kolay söz vermem. Romanlara söz verdim, bu sözümü somutlaştırarak söylüyorum. Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz. Belediye meclislerinde Roman arkadaşlarımıza önemli yerler vereceğiz. İzmir'de belediye başkanlarımızdan birinin Roman olması çok büyük bir zenginliğe işaret eder. Yeni bir döneme başlıyoruz" diye konuştu.

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"İZMİR'İN MALINI KENDİ CEMAATLERİNE, TARİKATLARINA, YANDAŞ VAKIFLARINA VERİRLER"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, "İzmir ittifakı vicdanlarda, sahada kuruldu. 31 Mart'ta da sahada kurulacak. İzmirlilerin, CHP'nin adaylarına, İzmir'e yakışır 9 kadın adayına, 12 tane 40 yaş altı adayına inanılmaz sahip çıktıkları, oyların inanılmaz yükseldiğini gördük. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımıza önemli bir teveccüh var. Her geçen gün iyiye gidiyor. Bir yandan partisinin rozetini çıkaran, genel başkanın resmini göstermeyerek, İzmir'e neler yapabileceği korkusunu göstermeden, kendini gizleyerek çalışmalar yapan biri de var İzmir'de.

Geçen gün Eskişehir adayları ağzından baklayı çıkardı. Bir toplantıda 'Hele bir şu belediyeye gelelim. Ben burayı TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Ensar'a açacağım. Bütün imkanlarından yararlandıracağım' dedi. İstanbul'da Adalar'da, Adalar İskelesi'nin üst katında muhteşem bir yer var. Orayı kiraya verseniz Adalar'ın bütün masraflarına yetecek. Ama oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbullular giremiyor. Çünkü İstanbul'u AK Parti yönetirken 30 yıllığına TÜRGEV'e vermiş. Anlaşma yapmış. İzmir'den oy isteyenlerin İstanbul'a ne yaptıklarını biliyoruz. Allah muhafaza bunlar gelse Karşıyaka İskelesi'ni TÜGVA'ya verecek. Alsancak İskelesi'ni TÜRGEV'e verecek. Fuardaki Paraşüt Kulesi'ni Okçuluk Vakfı'na verecek. İzmir'in malını kendi cemaatlerine, tarikatlarına, yandaş vakıflarına verirler" dedi.

"BÜTÜN SEÇMENLERE SANDIKTA İTTİFAK TEKLİF EDİYORUZ"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün toplumun hangi kesimine temas edersek, CHP'nin bu büyük değişiminden çok mutlu. Adaylarımızla birlikte İzmir'de 5 yıl boyunca bir destan yazacağız. İzmir'e korku filmi yaşatmaya çalışanlara verilecek tavizimiz yoktur. İzmir'in malı İzmir'indir. İzmir'i birlikte kazandığımız 'iyi' insanları biliyoruz. İYİ Parti'nin seçmenine de İzmir'deki tüm partilerin, Cumhuriyetçi, Atatürkçü seçmenlerine, İzmir'in iyi günler görmesini isteyen bütün seçmenlerinden sandıkta ittifak teklif ediyoruz."

"ROMANLAR SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİZE YOLDAŞ OLDULAR"

Toplantıda konuşan CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay da "Geçen yıllarda Karşıyaka'da yerel yönetimler gözüyle tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürme, kentten yararlanma hakkı açısından herkesin pay sahibi olmasının gereğini yerine getirmeye çalıştık. Hizmetlerimizi bu yönde sürdürdük. Toplumumuzun dezavantajlı kesimlerinden biri olan Romanlarımızın sorunların çözümünde yine kendi içlerinden çıkan önderlerle kurdukları STK'larla yapmış oldukları mücadelede bize yoldaş oldular. Bunu çok takdir ettiğimi pek çok ortamda söyledim. Onlarla beraber çok güzel çalışmalar yaptık" diye konuştu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.