Özgür Özel: O seviyeye inmeyeceğim

Sözcü TV'de "Özel Röportaj" programına konuk olan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören sonrası uğradığı saldırıyla ilgili olarak, soruşturmanın geniş şekilde sürmesi gerektiğini söyledi.

Saldırı sonrası yaptığı açıklamalar üzerinden siyaset bilimciler tarafından eleştirildiğinin ifade edilmesi üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Kimin eleştirdiğini söylerim, bu gecenin konusu olur. O seviyeye inmeyeceğim. Ben orada sadece cümlenin bu kadarını alıp dinleyen kötü niyetli birkaç kalemşör tarafından eleştirilmiş olabilirim. Konuşmayı dinleyen herkes şunu biliyor; ben bugün kimseye 'Sen yaptın.' demem. 'Telef.' diyordu, bu telef kelimesiyle ilişkilendirilebilir ancak açtığı telefonla 'Oradan geri adım atacak.' diye görüyorum, bunun böyle olmasını umuyorum."

Özel, aynı gün eşinin, kızının adresinin paylaşılıp televizyonda hedef gösterildiğini belirterek, "O, her şeyi çok bilen, çok kahraman abi, 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur? 'Bir daha elini boş yollamayın. Eğer mektubu okuyacağımı düşünüyorsanız buna cevabım meydandır, sokaktır.' diyor. Bunu söyleyen adama sen tutacaksın 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyeceksin. Özgür Özel bile değil, iğrenç sözlerle, yakıştırmalarla. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım." dedi.

Bir gazetecinin, "Bizim kanalımıza söylüyorsunuz, konuşalım ama bunu size bunun için sormadık, birçok insanda böyle bir intiba var." sözlerine yanıt veren Özel, "O dediğiniz eleştiriyi hatırlatıyorsunuz ya. Yapan adamın nerede yaptığı, bakın onu söylüyorum. O bir kişi yaptı, o bir kişinin hakaretiyle, hedef göstermesiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. Bütününü izleyen o kişiye notunu verdi. Ama o kişi onu hangi çatı altında yaptıysa o çatı, bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa ben ona bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

"CHP'NİN HER İHTİMALİ ÇALIŞMADIĞI OLMUŞTUR GEÇMİŞTE, BİZ HER İHTİMALİ ÇALIŞIYORUZ"

Özel, erken veya ara seçim şartlarına dikkati çekerek, "Bunlar ihtimaller dahilindedir ama bunlardan herhangi birine an itibarıyla karar vermiş, uygulamaya geçmiş durumda değiliz." dedi.

"Çalışmasını yapıyor musunuz?" sorusuna Özel, "Yapıyoruz. Tabii bakıyoruz. Siyasette herkes her ihtimali çalışır. CHP'nin zaman zaman eksikliği, her ihtimali çalışan rakipleri varken her ihtimali çalışmadığı olmuştur geçmişte. Biz her ihtimali çalışıyoruz." yanıtını verdi.