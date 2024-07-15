Özgür Özel'in kızı üniversiteden mezun oldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezun olan kızı İpek Özel'i X hesabından yayınladığı paylaşım ile tebrik etti. Özel:

"Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.

İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.



İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. pic.twitter.com/tGLEwIbUJ2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 14, 2024