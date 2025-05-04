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        Haberler Gündem Özgür Özel'e saldırı infaz düzenlemesine yönelik soruları beraberinde getirdi

        Özgür Özel'e saldırı infaz düzenlemesine yönelik soruları beraberinde getirdi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişinin sabıka kaydı ile birlikte vahim detay 2020'deki şartlı tahliyesi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki çocuğunu öldüren, bir çocuğunu yaralayan Selçuk Tengioğlu, bu suçlardan müebbet alsa da 2020'de şartlı tahliye ile salıverildi. Azılı suçluların, katillerin tahliyeleri vicdan yaralamaya devam ederken son saldırı mevcut infaz düzenlemesine ilişkin ibretlik vaka olarak da kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:41
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        İbretlik infaz vakası
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uğradığı yumruklu saldırının faili mevcut infaz düzenlemesine ilişkin ibretlik bir tablo ortaya koyuyor.

        Evlat katili saldırgan!
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        Pandemi döneminde çokça tartışılan şartlı tahliyelerle salıverilen azılı suçluların, katillerin çıkar çıkmaz işlediği yeni suçlar kamuoyunun vicdanını yaralamıştı.

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
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        Kamuoyunda oluşan cezasızlık algısına karşı infaz düzenlemesinde iyileştirmeler gündeme gelse de vakaların arkası kesilmedi.

        Özel'e saldırının faili de bu vakalardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, 2004 senesinde iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu da yaraladı. Katilin, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıktı.

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        Selçuk Tengioğlu hakkında 7 Mayıs 2019'da denetimli serbestlik kararı verildi ve bundan bir yıl sonra da 7 Mayıs 2020'de şartlı tahliye edildi.

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        Katilin ve hırsızın sadece 16 yıl yattıktan sonra aramıza karışması yine bir suça daha kapı aralamış oldu. Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından kamuoyu yine o "Nasıl serbest kalırlar" sorusunu sordu.

        "2004'TE İŞLEDİĞİ SUÇLAR ESKİ İNFAZ KANUNA TABİ"

        Hukukçular, katilin 2004 yılında bu suçları işlediği için eski infaz kanuna tabi olduğunu dile getirdi. Habertürk TV'ye konuşan emekli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sağıroğlu, " Bu suçlar, 1 Haziran 2005'ten sonra işlenseydi yeni sisteme göre 29 yılını cezaevinde geçirecekti." dedi.

        2004 yılında kadar müebbet hapis cezalarında cezaevinde kalma süresi 16 yıldı, 2005'te getirilen değişiklikle ağırlaştırılmış müebbette 36 yıl, müebbette ise 30 yıl cezaevinde kalma kuralı getirildi.

        21 YIL ÖNCEKİ GAZETE KÜPÜRÜ GÜNDEME GELDİ

        Ayrıca Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, 21 yıl önce iki çocuğunu öldürdüğü güne ait Milliyet gazetesinin küpürü yeniden gündeme geldi.

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