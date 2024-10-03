Özgür Özel'den erken seçim ve adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Özel, CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve milletvekilleriyle görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE SALDIRACAĞI ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMALARI

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır." açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu cümlelerin son derece dikkati çekici ve endişe verici olduğunu söyledi.

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Bu açıklamaya ilişkin TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, hem askeri hem de dış politika açısından bu tip bir durumda Türkiye'de yaşanacaklar noktasında tüm bilinmezlikleri ortaya çıkaracak, spekülasyonları ortadan kaldıracak şekilde bilgilendirme yapılmasını istediğini kaydetti.

Bu bilgilendirmenin Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mecliste bulunduğu zamanda yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Özel, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne açıktan tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa bunu bütün somut gerekçeleri, bilgileriyle milletin Meclisinden, vekillerinden gizleyemez, açıklaması lazım." diye konuştu.

Özel, İsrail'in saldırılarına karşı her türlü diplomatik atağı, uluslararası kurumların, kuruluşların harekete geçirilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa desteklediklerini ve fazlasını beklediklerini kaydetti.

Bir risk görülüyorsa Mecliste anlatılması gerektiğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Hepimiz bilelim ve gereğini yapalım. Gün birlik, beraberlik olma günüyse bu konuda en iddialı parti biziz. Bugüne kadar Türkiye'yi parçaladınız, kutuplaştırdınız. Muhalifleri şeytanlaştırdınız. Bundan kim fayda gördü? İnsanlara 'Açsınız, işsizsiniz, güvencesizsiniz ama tehlike büyük, oyu bana vermelisiniz' dediniz. Tehlike büyükse otur anlat kardeşim. Biz her zaman birlikten, beraberlikten yanayız. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı CHP'dir. Kurduğumuz ülkeye sahip çıkmayı biliriz."

Birlik beraberlik için milletle kucaklaşılması gerektiğini anlatan Özel, "Önce bu toplumun dört bir tarafıyla helalleşilecek. 'Normalleşelim' deniliyor ama muhalifleri içeriye alıyorsunuz, endişe ettiklerinize siyasi yasak getirmenin peşindesiniz. Herkesi yıldırmanın peşindesiniz." dedi.

"İsrail kim? Cürmü kadar yer yakar." ifadesini kullanan Özel, "İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. O Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız. Ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.