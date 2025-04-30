Özgür Özel: Biz o seçimi kazanabilirdik, hatalar yaptık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu programda "Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken anketlere dönün bakın İmamoğlu aday olsa Erdoğan'ı yeniyor. Geçen seçimde İstanbul'u kazananı Cumhurbaşkanı adayı yapmadık ki. Aday olsaydı o seçimi kazanıyordu ankete doğru. Geçmişte kalmış işler, hepimizin sorumluluğu var. Ben o dönemlerde de çok kez 'anketlere bakacağız en doğru aday' dedim diye parti içinde de eleştirildim ama zaman bizi haklı çıkardı. Zaten bizim 28 Mayıs seçim kaybından sonra 29 Mayıs'ta Ekrem Bey'in, 3-4 Haziran'da benim ayrı ayrı değişim çağrısında bulup yola çıkmamız sonra yolları birleştirmemiz aynı şeyi gördüğümüzden. O seçimi kazanabilirdik ama hatalar yaptık. Hiçbirimiz masum değiliz, aynı hataları tekrar etmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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