        Özgür Özel, Arnavutköy'de konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Arnavutköy'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin, "Madem deliller toplanmıştır, madem artık kaçma şüphesi kalmamıştır. Hala düşünen varsa onun tedbirini de alsın mahkeme. Ama artık canımıza tak etti, tutuksuz yargılama istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:25
        Özgür Özel, Arnavutköy'de konuştu
        CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Arnavutköy'de vatandaşlara hitap etti.

        Buradaki konuşmasında, Kanal İstanbul projesinin yapılması durumunda, Sazlıdere Barajı'nın yok olacağını, ​​​​​Terkos Gölü'nün tuzlanacağını, içme suyu kaynaklarının üçte birinin ortadan kalkacağını söyleyen Özel, projeyle İstanbul'un nüfusunun 2 milyon artacağını, 136 bin dönüm tarım arazisinin, 14 bin hektar ormanın yok olacağını, projeye sonuna kadar karşı olduklarını, hayata geçirilmesine asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

        Özel, konuşmasında, "İstanbul'daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar. Aynı yıl için yapılan asfalt ihalelerinde ton başına fiyatla ihaleler tamamlandı. AK Parti'li Bağcılar Belediyesinde, asfaltın ton maliyeti 3 bin 553 lira, CHP'li Maltepe Belediyesinde 2 bin 716 lira, CHP'li Tuzla Belediyesinde 2 bin 669 lira, AK Parti'li Arnavutköy Belediyesinde 6 bin 501 lira. Vallahi şartnameye baktık, asfalt aynı asfalt. Arnavutköy'e konulan asfaltın içine altın tozu filan karıştırılmamış. Milletin 2 bin 669 liraya aldığı asfaltı ya da kendi AK Parti'li Bağcılar'ın 3 bin 553'e aldığı asfaltı 6 bin 501'e almış." şeklinde iddialarda bulundu.

        REKLAM

        Asfalt ihalesine düşük fiyat veren firmaya baskı uygulanarak devre dışı bırakıldığını iddia eden Özel, ihalenin Arnavutköy'de 587 milyon liraya biteceğine bir üst teklif olan 708 milyon liraya bittiğini, arada 327 milyon lira kamu zararının olduğunu öne sürdü.

        Özel, Hadımköy'deki bir arsaya da 320 metrekarelik kaçak ilave kapalı alan yapıldığını, bu alanla ilgili mahkeme tarafından yıkım ve para cezası kararı verildiğini ancak söz konusu yapının fiilen yıkılmadığını iddia etti.

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının Arnavutköy Belediyesine "Kaçak yapı yıkıldı mı?" şeklinde yazı gönderdiğini iddia eden Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı'nın "İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır." şeklinde cevap verdiğini ancak gerçekte yıkımın yapılmadığını, belediyenin savcılığa yanlış bilgi vererek yargı sürecine müdahale ettiğini öne sürdü.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul hattında yer alan bir arsada imara aykırı villa inşa ettiklerini, söz konusu villanın belediyeden ruhsat alınarak yapıldığını, ancak inşaat sürecinde planlara aykırı şekilde binanın yükseltildiğini iddia etti.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
