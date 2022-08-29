Özgökçen oyundan memnun

Özgökçen, maç sonrası Eskişehir Yeni Stadı'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ligin henüz 4. haftasının geride kaldığını kaydeden Özgökçen, "Biz geçen seneki söylemlerimizi aynen tekrarlıyoruz. Lig, uzun maratonu gerektiren, uzun yarışı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla 36 maçın sonunda neler olur onu konuşacağız. Ama oyun olarak baktığınız zaman Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum." diye konuştu.
Özgökçen, sahaları bakımda olduğu için sportif manada fazla yorum yapmak istemediğini dile getirdi.
Eskişehir'de misafir olduklarını ifade eden Özgökçen, "Zemin çalışmalarımız devam ediyor. Onu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Konya'da maçları oynamaya başladığımız zaman hem sportif manada hem takımın genel durumuyla alakalı detaylı açıklamaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"İKİ KIRMIZI KARTI DA DOĞRU BULUYORUM"
Fatih Özgökçen, bir soru üzerine Fenerbahçeli Valencia ve Konyasporlu Adil Demirbağ'a gösterilen kırmızı kartlara değindi.
Pozisyonları maç içinde değerlendirme imkanının biraz daha zor olduğunu anlatan Özgökçen, şöyle devam etti:
"Çünkü anlık refleksleri gerektiren hadiseler. Daha sonra izlediğimiz zaman belki bir yorum da yapma durumu olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Fenerbahçe'ye gösterilen kırmızı kartta bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da sarı kart. Dolayısıyla iki kırmızı kartı da doğru buluyorum."
Özgökçen, bir forvet alıp transferi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!