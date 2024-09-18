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        Haberler Magazin Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı - Magazin haberleri

        Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı

        Özge Özpirinççi, SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Sandık Kokusu'nun Şanlıurfa'daki setinden oyuncu arkadaşlarıyla paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:20
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        • 1

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', kadrosuna Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi yeni oyuncular ekleyerek, 3'üncü sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara geri dönüyor.

        • 2

          Çekimlerinin bir kısmı Şanlıurfa'da devam eden dizide, 'Karsu' karakterini canlandıran Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı.

        • 3

          Özge Özpirinççi; Demet Akbağ, Engin Öztürk, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Sercan Badur gibi oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 4

          Özge Özpirinçci, bulunduğu paylaşımlara; "Hem isotsan hem şeker!" (zılgıt) notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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