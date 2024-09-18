Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı
Özge Özpirinççi, SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Sandık Kokusu'nun Şanlıurfa'daki setinden oyuncu arkadaşlarıyla paylaşımda bulundu
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', kadrosuna Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi yeni oyuncular ekleyerek, 3'üncü sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlara geri dönüyor.
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Çekimlerinin bir kısmı Şanlıurfa'da devam eden dizide, 'Karsu' karakterini canlandıran Özge Özpirinççi, setten eğlenceli paylaşımlar yaptı.
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Özge Özpirinççi; Demet Akbağ, Engin Öztürk, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Sercan Badur gibi oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Özge Özpirinçci, bulunduğu paylaşımlara; "Hem isotsan hem şeker!" (zılgıt) notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram