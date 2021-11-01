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Özge Özpirinçci'nin bebek heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci'nin bebek heyecanı büyüyor

Meslektaşı Burak Yamantürk ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci, arkadaşları Aslıhan Doğan Turan ve Mert Vidinli ile bir araya geldi. Vidinli o anları, sosyal medya hesabından "Anneleri buluşturdum" notuyla paylaştı

01.11.2021 - 15:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı.

  • "ANNELERİ BULUŞTURDUM"

    7,5 aylık hamile olan Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan ve Mert Vidinli ile buluştu. Vidinli, Turan ve Özpirinçci ile birlikte çekilen fotoğrafları Instagram hesabından "Anneleri buluşturdum. Aslıhan'dan mini tüyolar." notuyla yayınladı.

  • Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen 35 yaşındaki oyuncunun, saçlarını kısaltması da dikkatlerden kaçmadı.

  • EVLENDİLER

    Öte yandan Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamaktürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da yapılan sade bir tören ile evlenmişti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılmıştı.

  • Nikah töreninde ilk fotoğraf ise, Özpirinçci'nin yakın dostu Tanem Sivar'dan gelmişti. Ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum." notunu düşmüştü.

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