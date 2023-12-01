Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan 2 yaşında
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızı Mercan 2'nci yaşında girdi. Oyuncu çift, kızlarının yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı
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18 Eylül 2021'de evlenen oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin kızları Mercan 2'nci yaşına bastı.
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Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti, kızları Mercan için bir parti organize etti.
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Mercan Yamantürk'ün 2'nci yaşı için düzenlenen organizasyonda Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün yakın arkadaşları katıldı.
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Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın doğum gününe ait eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Özge Özpirinçci, kızının yeni yaşını "İyi ki doğdun kızım. Hayallerini süsleyen şeylerin anılarına dönüştüğü yepyeni bir yıl olsun. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.