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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan 2 yaşında - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan 2 yaşında

        Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızı Mercan 2'nci yaşında girdi. Oyuncu çift, kızlarının yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:42
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          18 Eylül 2021'de evlenen oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftin kızları Mercan 2'nci yaşına bastı.

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          Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti, kızları Mercan için bir parti organize etti.

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          Mercan Yamantürk'ün 2'nci yaşı için düzenlenen organizasyonda Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün yakın arkadaşları katıldı.

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          Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ın doğum gününe ait eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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          "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

          Özge Özpirinçci, kızının yeni yaşını "İyi ki doğdun kızım. Hayallerini süsleyen şeylerin anılarına dönüştüğü yepyeni bir yıl olsun. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.

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