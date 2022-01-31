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Özge Özder o mesajları ifşa etti: Aşkım kısmetim çıktı, koş!

Özge Özder, 'Hamit' adlı takipçisinin kendisine Instagram'dan attığı mesajları ifşa etti. "Gerçekten insan varlığınıza inanmak istemiyor!" diyen ünlü oyuncu, daha sonra müzisyen eşi Sinan Güleryüz'e, "Aşkım kısmetim çıktı, koş!" ifadelerini kullandı

31.01.2022 - 14:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, kızı Eva Luna'yı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. İlk kez annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu (43), Instagram'dan kendisine mesaj atan bir kullanıcıyı ifşa etti.

  • O MESAJLARI İFŞA ETTİ

    Özder, tanışmak isteyen 'Hamit' adlı bir takipçisinin, "Selam, nasılsınız? 34 yaşındayım. Yalova'dayım, siz? Evlisiniz, özür dilerim." şeklindeki mesajlarını paylaştı.

  • "AŞKIM KISMETİM ÇIKTI, KOŞ!"

    "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza." diyen Özge Özder, ardından, "Aşkım kısmetim çıktı, koş!" ifadelerini kullanarak, gönderisine eşini etiketledi.

  • "ÇOCUĞU DA YAPTIK!"

    Sinan Güleryüz ise eşinin paylaşımına, "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş..." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

  • "MİNİK TIRTILIM 'ANNE' DEDİ"

    Öte yandan kısa bir süre önce kızının kendisine "Anne" dediğini ifade eden Özder, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

    Benim minik tırtılım 'Anne' dedi... Bana 'Anne' dedi benim ay ışığım, ay kızım... Hem de defalarca, hem de bile isteye, hem de beni çağırarak, üst üste... (Tam da bu mekanda, saat 20:00 sularında...) Bir kelime ki dünyaları verirsin hiç düşünmeden... Senin varlığını hissettiğim günden bu yana şükretmediğim tek günüm yok minik mucizem... Ömrüm oldukça gölgen olacak o annen... Varlığına bin şükür...

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