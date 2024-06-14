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        Haberler Magazin Özge Özder'in aile tatili - Magazin haberleri

        Özge Özder'in aile tatili

        Özge Özder - Sinan Güleryüz çifti, kızları Eva Luna ile Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:17
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          2018'de müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, 2021'de de kızı Eva Luna'yı dünyaya getirmişti.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı.

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          Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

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          Ünlü çift, kızlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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          Kızıyla denizde oyun oynayan oyuncu; "Bayramda Sinan'ın sahnesi var. Hem onun için hem de tatil için geldik" dedi.

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