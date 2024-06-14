Özge Özder'in aile tatili
Özge Özder - Sinan Güleryüz çifti, kızları Eva Luna ile Bodrum'da görüntülendi
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2018'de müzisyen Sinan Güleryüz ile dünyaevine giren Özge Özder, 2021'de de kızı Eva Luna'yı dünyaya getirmişti.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, tatil sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı.
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Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.
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Ünlü çift, kızlarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Kızıyla denizde oyun oynayan oyuncu; "Bayramda Sinan'ın sahnesi var. Hem onun için hem de tatil için geldik" dedi.