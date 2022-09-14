"KENDİMİZ GİBİ HİSSETTİĞİMİZ BİR YERDE EVLENMEK İSTEDİK"

Basın mensuplarının, "İki ülkede farklı düğün... Zorlanmadınız mı?" sorusuna yanıt veren ikili, "Zorlanmaktan ziyade dostlarımızla tatil gibi oldu. Hepimize çok iyi geldi" dedi.

Seremoni ve sonrası için iki gelinlik giydiğini dile getiren ünlü oyuncu, Verona'da şatoda gerçekleşen tören için, "Doğanın içinde, doğal olarak güzel, kendimiz gibi hissettiğimiz bir yerde evlenmek istedik" açıklamasını yaptı.