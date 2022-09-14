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Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti: Rüya gibiydi! - Magazin haberleri

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti: Rüya gibiydi!

Almanya'da nikah masasına oturmalarının ardından İtalya'da düğün gerçekleştiren Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, "Rüya gibi geçti" açıklamasını yaptı

14.09.2022 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı.

    Oyuncu çift, ardından İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yapmıştı.

  • "RÜYA GİBİYDİ"

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çiçeği burnunda çift, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli oldukları görülen ikili, düğün sonrası işleri için çalışmalara başladıklarını söyledi.

    Çayoğlu, ayrı ülkelerde gerçekleştirdikleri düğünlerle alakalı, "Rüya gibiydi" yorumunda bulunurken, Gürel ise, "Nikahı Almanya'da yapmak istedik, ailemin çoğu orada. İtalya'da dostlarımızla şahane bir kutlama oldu" şeklinde konuştu.

  • "KENDİMİZ GİBİ HİSSETTİĞİMİZ BİR YERDE EVLENMEK İSTEDİK"

    Basın mensuplarının, "İki ülkede farklı düğün... Zorlanmadınız mı?" sorusuna yanıt veren ikili, "Zorlanmaktan ziyade dostlarımızla tatil gibi oldu. Hepimize çok iyi geldi" dedi.

    Seremoni ve sonrası için iki gelinlik giydiğini dile getiren ünlü oyuncu, Verona'da şatoda gerçekleşen tören için, "Doğanın içinde, doğal olarak güzel, kendimiz gibi hissettiğimiz bir yerde evlenmek istedik" açıklamasını yaptı.

  • "ANLAŞTIĞIM BİR ŞEY YOK"

    Kaan Yıldırım'la aynı projede yer alacağı iddialarıyla alakalı da konuşan Özge Gürel, "Prensipte anlaştık, çok içime sinen bir filmin seti yeni bitti" ifadelerini kullandı.

    Kendisine gelen tekliflerin olduğunu belirten Serkan Çayoğlu ise, "Sürekli senaryo okuyorum. Şu an için anlaştığım bir şey yok" dedi.

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