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Mihriban Hurmacı: Yere yatıp kendimi korumaya çalıştım!
Futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Mihriban Hurmacı, basın açıklaması yaptı. Avukatı ile kameraların karşısına geçen Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını anlattı. Özer Hurmacı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti
Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini iddia etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bu iddialar Özer Hurmacı tarafından yalanlanırken Mihriban Hurmacı basın açıklaması yaparak yaşadıklarını anlattı.
"TELEFONUNDAKİ KONUŞMALARI GÖRDÜM"
Avukatı Serkan Toper ile kameraların karşısına geçen Mihriban Hurmacı, olay gecesi yaşananlar hakkında konuştu. Hurmacı, “O akşam kendi telefonuna baktım ve bir sürü kadından mesaj gördüm. Ona gösterdim ve sinirlenip saldırdı. Öncesinde de psikolojik şiddet vardı. Şiddetin olduğu gece çocuklar da oradaydı. Şahit oldular, babasının ayaklarına kapanıp sakinleştirmeye çalıştılar. Sadece ayakkabımı ve anahtarımı almayı başarabildim. Direk jandarmaya gittim. Oraya da geldi. Sağ olsun oradaki komutan Özer’i tuttu” diye konuştu.
Mihriban Hurmacı “Kendinizi nasıl korudunuz?” diye soran muhabirlere “Onun yumrukları o kadar sertti ki. Sadece yere yatıp kendimi korumaya çalıştım” diye yanıt verdi.
"3 ÇOCUĞUM VAR DİYE KATLANDIM"
Daha önce de şiddet gördüğünü söyleyip barışma kararı alan Mihriban Hurmacı, muhabirlerin “Neden tekrar barışma kararı aldınız?” şeklindeki sorusuna “3 tane çocuğum var diye buna katlandım. Düzelir diye düşündüm” şeklinde cevapladı.
Daha önceki tartışmalarda Özer Hurmacı’nın ricasıyla kamera kayıtlarını kapattığını ifade eden Mihriban Hurmacı, “Evde birçok kamera var. Evdeki kameraları kapatmamı istedi. Daha öncesi tartışmamızda kameraları kapatmamızı istedi. Bu olay anında kameralar kayıtta değildi” diyerek sözlerini noktaladı.
Avukat Serkan Toper, “Mihriban hanım bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Bu sürecin kaybedeni çocuklar olmasın istiyoruz” diye konuştu.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:
"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;
1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.
"SİNİR KRİZİ SONRASI SAKİNLEŞMEDİ"
03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.
Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.
Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.
"DARP İZİ YOKTUR"
2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur."
BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ
Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.
Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.
Ancak çift, aralarındaki buzları eritip, barışmış ve boşanmaktan vazgeçmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı: Yere yatarak korudum.../ozer-hurmaci-nin-esi-mihriban-hurmaci-yere-yatarak-korudum-3336158-magazin
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