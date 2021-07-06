Özelleştirme İdaresi'nden TEİAŞ açıklaması

ÖİB'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, TEİAŞ'ın, 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alındığı hatırlatılarak, "Söz konusu kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere, özelleştirme yöntemi halka arz olup, TEİAŞ’taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
Şirketin statüsü ve personeline ilişkin durumuna da dikkati çekilen açıklamada, "Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ'ın ve personelinin mevcut statüsü ile şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payının halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılmasının hedeflendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır. Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ’ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir. Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir."
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