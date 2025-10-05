Özel yeteneklere ücretsiz eğitim

Genç yeteneklerin yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Çolpan İlhan &Sadri Alışık Konservatuvarı’nda (SAKM) profesyonel eğitmen kadrosuyla seçilen öğrencilere yüzde yüz burs veriliyor. SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık’ın yanı sıra Derya Alabora, Şencan Güleryüz, Hicran Yavuz, Özgür Yalım, Bülent Develi, Mustafa Sancak, Günay Ertekin, Berktay Akyıldız, Elçin Hanbay, Ebru Üstüntaş gibi alanında uzman isimlerin ders verdiği konservatuvarda eğitim iki yıl sürüyor.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, “Bu mesleğe gönül vermiş yetenekli gençleri yetiştirmek, mesleklerini icra edecekleri fırsatları yaratmak ve fırsat vermek bizim için mutluluk ve gurur kaynağıdır. Çünkü yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak ve üretmek olarak gören gençlerimizin geleceğine katkıda bulundukça, onlarla beraber daha güçleniyor ve kalabalık oluyoruz. Seviyoruz onları... Ve sevginin her şey için yeterli olduğunu biliyoruz” dedi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul Akademisi’nde verilen eğitimde yetenek sınavını kazanan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda SAKM kadrosuna seçilme imkânı bulurken kurumun imzasını taşıyan başarılı yapımlarda rol alma şansı yakalayacak. Son başvuru tarihi 5 Ekim Pazar akşamı sona erecek Sadri Alışık Konservatuvarı’nın seçmeleri ise 6-7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.