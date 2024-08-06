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        Haberler Gündem Özel ve İmamoğlu, Paris'te plaj voleybolu izledi

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatlarını birlikte takip ediyor

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek olmak üzere Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu müsabakalarını da birlikte izledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:44
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        Özel ve İmamoğlu, Paris'te plaj voleybolu izledi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada büyük sevinç yaşamıştı.

        Paris'te bulunan Özel ve İmamoğlu, olimpiyat oyunlarını yerinden izlemeye devam ediyor.

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu son olarak plaj voleybolu müsabakalarını birlikte izledi.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki plaj voleybolu müsabakalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte takip ettik" dedi.

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