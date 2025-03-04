Özel: Trump'a karşı net bir tutum sergilenmeli

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, çevrim içi gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldığı belirtildi.

Özel, toplantıdaki konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik adeta etnik bir temizlik içeren planı karşısında bütün dünyanın dimdik ayakta durması gerektiğini belirterek, hem Gazze'de yapılacakların hem de Mısır ve Ürdün'ün istikrarını bozacak söz konusu planın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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Sosyalist Enternasyonal'e çağrıda bulunan Özel, "Bu planın ifadeleri sırasındaki küstahlıklar ve meydanı boş bulmuş hal, Sosyalist Enternasyonal'e çok önemli görevler yüklüyor. Hem bu toplantıda hem de Sosyalist Enternasyonal üyelerinin bulabildikleri tüm uluslararası alanlarda Trump'ın bu fütursuz davranışlarına karşı net bir tutum ve tavır sergilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"HEM KÜÇÜK GÖREN HEM DE MEYDAN OKUYAN TAVRI GEREKLİ CEVABI ALMALI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın katıldığı toplantının çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"O toplantıdan Ukrayna'nın Rusya ile barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması kararı çıkmışken, NATO Genel Sekreterimiz, Avrupa'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya öncülük etmeye hazır ve istekli olduğunu belirtmişken, Scholz'un oradaki tutumu ortadayken, Trump yönetiminin Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması ve savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin NATO tarafından değil Avrupa ülkelerince verilmesi gibi ortaya koyduğu hem küçük gören hem de meydan okuyan tavrı gerekli cevabı almalıdır. Aksi takdirde Trump'ın tavrı, NATO'ya Genel Sekreter düzeyinde ve katılımcı ülkelerin bütün iradelerine meydan okuyan bir tavırdır. Burada muhatap Ukrayna değildir. Fransa toplantısında o kararları ifade edenlerdir."

"SAVAŞIN KARŞISINDA OLAN BİZLERİN ÇOK DOĞRU BİR TUTUM İÇİNDE OLMASI GEREKİR"

Özel, Londra zirvesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’'ın davet edilmesini doğru bulduklarını ifade etti.

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Trump'ın meydan okumasının aynı zamanda Londra zirvesinin katılımcılarına meydan okumak anlamına geldiğini vurgulayan Özel, "Bu yüzden Sosyalist Enternasyonal'in hem kendi kurumsallığı içinde hem de her bir üyesinin ülkelerinde iktidar olsunlar, muhalefet olsunlar, bu noktada gerekli pozisyonu almaları ve direnci göstermeleri gerekir. Bu tip adımlara karşı son bir ayda ne yaptığınız değil, ilk bir ayda ne yaptığınız önemli. 'Trump mizah mı yapıyor, gerçek mi yapıyor' şakaları arasında son derece ciddi ve son derece rijit bir pozisyon açıyor dünya barışına karşı. Buna karşı her türlü savaşın karşısında olan bizlerin çok doğru bir tutum içinde olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"EN CİDDİ SİYASİ DESTEĞİ VERMEYE TALİBİM" Afrika ve Asya'daki darbe girişimleri ile hak ve insan hakkı ihlallerine karşı gerekli ciddiyetin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti: "Halen ülkesinde tutuklu olan, 100 gün boyunca açlık grevi yapmış olan Kırgız yoldaşımıza, gerekli sahiplenmeyi göstermeliyiz. Sosyalist Enternasyonal'i resmen temsil eden bir heyetin gidip orada gerekli açıklamayı yapmasını öneriyorum. Bu konuda kendim de heyette görev almaya talibim ya da belirlenecek heyete en ciddi siyasi desteği vermeye talibim. Aksi takdirde her birisi kendi ülkesinde ezilen yoldaşlarımızı yalnız bırakırsak, yarın benzer durumda bizler kalırız." Toplantıda, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak da Özel'e eşlik etti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.