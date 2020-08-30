Son dakika... Özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. 1 Eylül'de 2020'de yürürlüğe girecek olan indirim özel üniversitelerde de geçerli olacak. İndirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Söz konusu indirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek...

Ayrıntılar gelecek...