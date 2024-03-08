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        Haberler Gündem Eğitim Özel okul öğretmeninin isyanı sosyal medyada gündem oldu

        Özel okul öğretmeninin isyanı sosyal medyada gündem oldu

        Özel okullardaki benzer şikayetlere bir yenisi eklendi. Bu kez genç bir öğretmen video çekerek 17 bin liralık asgari ücretin bile katbekat altında maaşa tepkisini gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 20:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:32
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        Özel okul öğretmeninin isyanı sosyal medyada gündem oldu
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        Bir öğretmen, özel okulda kendisine teklif edilen maaşla ilgili çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL teklifle karşılaştığını, 3 aylık deneme sürecinin sonunda kabul edilmesi halinde asgari ücretle işe devam edeceğini videoda anlattı.

        Genç öğretmen iş görüşmesi ve kendisine yapılan teklif ile ilgili süreci şöyle anlattı:

        “Eskişehir'de özel bir anaokuluyla görüşmeye gittim. İlk 3 ay deneme süresi, saat 12.00-16.00 arası, hafta sonu dahil çalışma. Hafta sonu 4 farklı atölye planlamam isteniyor. Bunun karşılığında aylık 6 bin 500 TL. 3 ay boyunca deneme süreci. Ve ben 3 aylık bir deneme sürecinin çok uzun bir süre olduğunu söylediğimde de deneme süresini 1 aya düşürdüler. Yani 1 ay boyunca haftanın 7 günü 6 bin 500 liraya çalışmam teklif edildi bana. Tabii bu deneme sürecinde eğer mesleğe layık görülürsem de asgari ücretle çalıştırılacağım söylendi.

        Bununla birlikte bizim alanda bir sürü yerden alınan sertifika var eğitim yaklaşımlarıyla ilgili sertifikalar, bunlar çok meşhur oldu artık herkes sertifikayla öğretmen oluyor.

        Okul müdürü benim bu sertifikaları almamı istedi, ben Gazi Üniversitesi mezunuyum, ben zaten üniversite eğitimim boyunca tüm yaklaşımları gördüm. İki saat video izleyerek para karşılığı sertifika almaya ihtiyacım yok. Ama okul velilere göstermek için ve sitesine koymak için buna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        Özet olarak ben çok üzgünüm, çok kırgınım çok öfkeliyim hem mesleğimin bu kadar değersizleştirilmesine hem de en iyi şartlarda asgari ücretlerle çalışıyor olabilmemize. Yani şu an bir öğretmene 6 bin 500 lira aylık maaş teklif edilebiliyor bu ülkede.”

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