Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi | Son dakika haberleri

        Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi

        CHP lideri Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Filenin Sultanları'nı tribünden takip etti. 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme yapacakları öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları'nı salondan destekledi.

        Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasında Çin ile karşılaştı.

        Karşılaşmayı CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tribünden izledi.

        2036 İSTANBUL İÇİN

        2036 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri 2026 veya 2027'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanması bekleniyor.

        2036 Yaz Olimpiyatları'nda ev sahipliği yapma talepleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapılmasını talep etmişti.

        Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme ve inceleme yapacağı öğrenildi.

        ÖZEL'DEN TEBRİK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Habertürk Anasayfa