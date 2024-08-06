Özel, İmamoğlu ve Yavaş Filenin Sultanları'nı izledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları'nı salondan destekledi.

Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasında Çin ile karşılaştı.

Karşılaşmayı CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tribünden izledi.

2036 İSTANBUL İÇİN

2036 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi şehri 2026 veya 2027'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanması bekleniyor.

2036 Yaz Olimpiyatları'nda ev sahipliği yapma talepleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yapılmasını talep etmişti. Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın 2036 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'de yapılması için bir dizi görüşme ve inceleme yapacağı öğrenildi. ÖZEL'DEN TEBRİK CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum."