Özel Güvenlik sınavı sonucu sorgulama: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçları için gözünü Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2024 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 100 puan üzerinden değerlendirilen ÖGG sınavı “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "2024 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kılavuzda yer alan bilgiler şu şekilde;
ÖGG sınav sonuçlarının 19 Temmuz Cuma günü adayların erişimine sunulması bekleniyor.
24.07.2024 - Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25.07.2024 - Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.
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Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.