Özel: CHP'nin olmadığı yerden korkun

Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Özel, son yerel seçimlerde Şile'de destan yazdıklarını belirterek, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın haksız şekilde tutuklandığını söyledi.

Kabadayı'ya gizli tanıklarla iftira atıldığını öne süren Özel, "Bilhassa kendilerine soru sorulan herkesin, 'Başkan'ın bundan haberi yok.' dediğini gözümle gördüm. Şile'nin MHP'lisi, AK Parti'lisi, Özgür ortada. Hırsızın partisi olmaz. Büyük bir öz güvenle söylüyorum. Eğer bu operasyonda herhangi bir yerde bir yolsuzluk varsa, yapan CHP'liyse de Allah belasını versin, AK Parti'liyse de belasını versin." diye konuştu.

İktidara gelmeleri durumunda hırsızların, yolsuzların ve iftiracıların hesap vereceğini söyleyen Özel, devr-i sabık yaratmayacaklarını, AK Parti ve MHP üyeleriyle işleri olmadığını kaydetti.

Özel, TÜRK-İŞ'in ağustos ayında meydanlara çıkacağını açıkladığını anımsatarak, eylem yapan işçi ve memurlarla birlikte olacaklarını, onlara sahip çıkacaklarını dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik TBMM'de kurulacak komisyona değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyon üzerinden 'Efendim CHP girmesin, korkarız kandırılır, öyle olur, böyle olur.'... Büyük bir öz güvenle Şile Meydanı'ndan sesleniyorum: CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, CHP'lilerin olduğu hiçbir yerde değil Cumhuriyet'in kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz."

Orman yangınlarında asıl sorumlunun Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olduğunu ancak iktidarın belediyeleri suçladığını savunan Özel, OGM'nin 29 bin kadrosunun boş durumda olduğunu öne sürdü.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Zengezur Koridoru'nun Amerikalı bir şirket tarafından işletilmesi teklifinde bulunduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'la doğrudan geçişini sağlayan, Rusya, İran ve Çin ile olan ilişkilerde, Kafkaslar üzerinden Türkiye'yi güçlendiren, Türkiye'nin 'yumuşak güç' dediğimiz etkinliğini, kavgasız gücünü pekiştiren en önemli kanalken, nasıl oluyor da Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, 'Bunu Amerikalı şirkete verin.' diyor. Trump, bunu tekrar ediyor."