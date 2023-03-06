Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak vefat etti - Magazin haberleri

Özge Borak'ın acı günü

Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak hayatını kaybetti

Giriş: 06.03.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak vefat etti - Magazin haberleri
Özge Borak'ın acı günü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Özge Borak, aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babaannesi Neriman Borak hayata veda etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özge Borak, "Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz" dedi.

"YOĞUN BAKIMDAYDI' DEMİŞTİ"

Öte yandan Özge Borak, geçtiğimiz günlerde babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı: Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Babaannem entübe edildi"
Hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
Hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
Edirne'de Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı!
Edirne'de Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı!
Hollanda'da 2022'de en çok döner sipariş edildi
Hollanda'da 2022'de en çok döner sipariş edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.