Özcan Deniz sahnede oğlu Kuzey ile dans etti - Magazin haberleri

Özcan Deniz sahnede oğlu Kuzey ile dans etti - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özcan Deniz, yeni yıla Kıbrıslı sevenleriyle birlikte girdi.

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Bir ara sahneye çocukları davet eden Özcan Deniz, onlarla birlikte dans etti. Sahneye oğlu Kuzey'i de davet eden Özcan Deniz'in oğluyla eğlenceli anları objektiflere yansıdı.