Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in suçlamalarının ardından sessizliğini bozmuş, kendisine açılan davalar ve boşanma protokolüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı:



'KARŞISINDA ÇOK ÇIPLAK KALDIM'



Bir kere velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davası ile tek başına uğraşmadım. Karşımdaki insan aslında şöyle bir niyetle girdi: Ben dahil olmak üzere; avukatlarım... ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanına alarak hep birlikte üstüne geleceğiz. Seninle hem medya karşısında hem de medya karşısında elimden geldiği kadar uğraşacağım diye bir niyetle girdi. Benim bütün bu donanımlar karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmam. Bunun dışında çok çıplak kaldım aslında karşısında.