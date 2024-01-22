Özbekistan ekonomisi 2023'te yüzde 6 büyüdü 

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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 6 büyüdüğü belirtilirken, gayri safi yurt içi hasılanın 90 milyar 800 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, 2023'te ülkedeki sanayi üretiminin yüzde 6,4, hizmetler sektörünün yüzde 6,8, inşaatın yüzde 6,4, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yüzde 4,1, taşımacılığın yüzde 8, perakende satışın ise yüzde 9,1 arttığı bildirildi.

Geçen sene, yıllık enflasyonun yüzde 8,8 olarak gerçekleştiği belirtildi.

İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

2023'te ülkenin toplam dış ticaret hacminin önceki seneye göre yüzde 23,9 arttığı kaydedilen açıklamada, ihracat hacminin yüzde 23,8, ithalat hacminin ise yüzde 24 yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2023'te ülkede 88 bin 800 yeni işletmenin kurulduğu, böylece ülkedeki işletmelerin toplam sayısının 1 Ocak 2024 itibarıyla 485 bin olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.