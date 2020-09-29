Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı tarifi en kolay haliyle haberimizde...

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELERİ

1/2 su bardağısıvı yağ

2 yemek kaşığıtereyağ(arzuya göre)

2 adetkuru soğan(piyazlık doğranmış)

5 adet orta boyhavuç(rendelenmiş)

400 gramkuşbaşı kuzu eti

3 su bardağıbaldo pirinç(yıkanmış,süzülmüş)

2 başsarımsak

4,5 su bardağısıcak su(arzuya göre et veya sebze suyu)

1/2 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI

Yarım su bardağı sıvı yağ ile tereyağını pilav tenceresinde eritin.

Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun.

Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.

Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun.

Su, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve 2 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve kapağını kapatın.

5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin.