Sevilen dizi Ozark ile ilgili beklenen açıklama geldi. İşte dizinin yeni sezon tarihi...



OZARK 4. SEZON NE ZAMAN?

Ozark dizisinin 4. sezonu 21 Kasım'da izleyici ile bulaşacak...

Marty aslında en büyük Meksika uyuşturucu kartellerinden birinde para aklayıcı olarak ikinci bir işe sahip. İki iş arasında titiz bir hassasiyet ve dikkatle gezinmeyi çok iyi başaran Marty'nin ikili hayatında her şey harika gidiyor gibi görünüyor ve bunun farkında olan tüm ailesinin suç dünyasından neredeyse yabancılaşmasıdır. Tehlikeli bir müşteri büyük kayıplar bulduğu için işler ters gitmeye başladığında ve Marty korkunç patronlarıyla köşeye sıkıştığında, karısı Wendy'nin yanına taşınmaya karar verir.

Chicago'dan Ozarks'a, Marty'nin Boss Del Rio'yu ( Esai Morales) sigortaladığı Missouri'de sessiz bir küçük kasaba.) yeni şehirde büyük miktarlarda parayı hiç vakit kaybetmeden aklamak, federallerin dikkatinden uzaklaşmak ve yerel halkı istismar etmek daha kolay olacak. Ancak soğuk, kasvetli şehre taşındıktan sonra bile, hayat onların hiçbiri için kolay olmuyor.

Ozark dizisinin Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

Aktörler: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Lisa Emery, Charlie Tahan, Janet McTeer, Tom Pelphrey'dir.

Marty Byrde, uyuşturucu karteli için kirli para aklayan bir finans danışmanıdır. Kötü bir anlaşmanın ardından adam, karısı ve iki çocuğu Charlotte ve Jonah ile birlikte çalıştığı Meksikalı patron Camino Del Rio'yu buranın daha kolay olduğuna ikna ederek Missouri'nin Ozarks kentinde küçük bir kasabaya taşınmaya karar verir.

Videoyu OynatNetflix'ten Ozark, içerik oluşturucu Bill Dubuque'un 1980'lerde okurken yaşadığı ve çalıştığı yerlere benzeyen Missouri, Ozarks Gölü kıyısındaki bir tatil köyünde geçiyor. Ancak, prodüksiyon maliyetlerini düşük tutmak için, çekimler çoğunlukla Georgia, Atlanta bölgesinde yapıldı. Ana set, Ozarks Gölü'ndeki büyük bir koyda yer alan moteller, kabinler ve konut birimleri dahil olmak üzere 60 yapı içeren bir mülk olan Alhonna Resort & Marina modeli üzerine inşa edildi.

Başrolün yanı sıra Jason Bateman, dizinin yönetici yapımcı ve yönetmenleri arasında yer alıyor.

Her bölümün başlangıcında, başlık, o bölümdeki olayları haber veren bir O içinde dört sembolle gösterilir. Semboller ayrıca OZARK kelimesini bir bütün olarak oluşturmak için ZARK harflerini oluşturur. Ozarks Gölü'nde, diziye saygı amacıyla Marty Byrde's adlı bir bar açıldı.