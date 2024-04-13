Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City, QPR'ı 3-0 yendi
Milli futbolcularımız Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Championship ekibi Hill City, Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederken Ozan Tufan maçı bir gol, Abdülkadir ise bir asistle tamamladı
Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City, İngiltere Championship mücadelesinde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Ozan Tufan'ın gol perdesini açtığı maçta, Hull City'nin diğer gollerini 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden-Philogene-Bidace attı.
Müsabakaya ilk on birde başlayan Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, ikinci yarıda oyundan çıktı.
Hull City bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Queens Park Rangers 47 puanda kaldı.