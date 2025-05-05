Ozan Tufan'dan Galatasaray maçı açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un oyuncularından Ozan Tufan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip gelmeleri gerektiğini belirten Tufan, "Tabii ki çalıştığımız maçlardan biriydi. Bizim için moral açısından önemli olan bir maçtı. Galip gelmemiz gerekiyordu. Oyun anlamında biraz baskılarda çıkamadığımızı düşünüyorum. Zaman zaman onları kırmamız gerekiyordu ama kıramadık. Genele bakında kötü bir performans olmadığını düşünüyorum. Çok iyi olduğu da söylenemez ama daha iyiye gittiğini görebiliyoruz. Pozitif açıdan buna bakabiliriz. Kazanmak için geldiğimiz bir maçtı ama bugün maalesef böyle bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

"İKİ GALATASARAY MAÇINI DA ATLATIRIZ İNŞALLAH"

Galatasaray maçı hakkında konuşan Tufan, "Öncelikle evimizde oynayacağımız bir maç. Ligde bir yarış içinde değiliz ama elimizden gelenin fazlasını göstererek en iyi şekilde sahaya koyacağımızı düşünüyorum. Her maça nasıl 3 puan için çıkıyorsak, lig maçına da öyle çıkacağız. O konuda taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Oyun olarak biz kendimizi mutlu etmeye çalışacağız. Sonra da kupa finali var. Kupayı almak istiyoruz, hedefimiz o. İnşallah iki Galatasaray maçını da güzel bir şekilde atlatırız." dedi.

"TÜM HEDEFİMİZ KUPA FİNALİ"

Tüm odaklarının Kupa finali olduğunu söyleyen Tufan, "Bizim hedefimiz şu anda kupayı kazanabilmek. Kazandığınızda otomatik olarak Avrupa'ya gidiyorsunuz. O yüzden bizim için önemli bir maç. Ama önce lig maçı daha önemli. Sonra kupa maçına odaklanırız. O başka bir konsantre olacağımız maç. Önce lig maçına konsantre olmalıyız. dedi.