Bugün Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, BeIN SPORTS'a açıklamalar yaptı. 8 aydır futboldan uzak kaldığını dile getiren ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden Ozan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"8 ay boyunca futboldan uzak kaldım. Açıkçası suçu kendimde buluyorum. Yaptığım hareketlerde, çalışmalarımda, disiplinli olmam gereken yerlerde dikkatli olmalıydım. Büyük takımlarda böyle şeylerin cezası kesildiğinde affı kolay olmuyor. Bir şey yaptığım da söylenemez. Sadece çalışmalarımdan dolayı bir sorun oldu. Biraz daha gayret göstermem gerekirdi. Şimdi 5-6 aylığına Alanyaspor'dayım. Burada elimden geleni yapıp milli takıma dönmem gerekiyor. Kendimi buna endeksledim"

"DAHA HIRSLI, ÖZLEMİŞ, FUTBOLA AÇ BİR OZAN GÖRECEKSİNİZ"

"Biz bu işten ekmek kazanıyoruz, para kazanıyoruz. Bunun hakkını vermemiz gerekir. Bugün bunu bir kez daha anladım. Bundan sonra işime dört kolla sarılıyorum. Bundan sonra başka bir Ozan seyredeceksiniz. Daha hırslı, özlemiş, futbola aç bir Ozan göreceksiniz"

ERSUN YANAL'A HAYIRLI OLSUN DİLEDİ

"Ersun hocaya Fenerbahçe tekrardan hayırlı olsun. Ben de aralarında olmak isterdim. Bugüne kadar saygı konusunda kimseye tek bir kusurum olmadı. Sadece A takıma geri dönmeyi isterdim"

"FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANMADI"

"Fenerbahçe defteri kapanmadı, kapanacağını da sanmıyorum. Sözleşmem 2020'de sona eriyor. Burada sergilediğim iyi performansla Fenerbahçe ile tekrar sözleşme uzatabileceğimi düşünüyorum. Burada sağlam adımlar atıp Fenerbahçe'ye döndüğümde kadroya katılmak istiyorum."

"HEP BİR UMUTLA GİTTİM AMA SONUÇ ALAMADIM"

"Kadro dışı kalma sebebiyle ilgili bir yorum yapmak doğru olmaz. Ben Damien Comolli ile 2-3 defa yemek yedim. Hep bir umutla gittim ama hiçbir sonuç alamadım. Tek bilinmesi gereken, Fenerbahçe'yi çok sevdiğim ve kimseye saygısızlık yapmamış olmam"