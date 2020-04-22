Zafer Algöz'ün YouTube kanalına konuk olan Ozan Güven, gün içerisinde neler yaptıklarını açıkladı.

"Ev hanımlarını alkışlamalıyız" diyen Güven, "Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim" şeklinde konuştu.

"16 TANE TABLO YAPTIM"

Oyuncu, Algöz'ün, "Evde resim yapıyor musun?" sorusuna, "Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta. İstanbul Modern ve Sabancı Müzesi bununla ilgilendi" diye esprili bir yanıt verdi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!