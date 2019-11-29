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Ozan Güven, bir dönem izleyenleri ekranlara kilitleyen 'İkinci Bahar' dizisinde beraber rol aldığı usta oyuncu Şener Şen'le çekilen bir fotoğrafını, sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güven, Şen'le çekilen fotoğrafa, "Canım Şener abim...Yıl 2000..." notuyla adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak takipçilerinden, "Çok güzel bir diziydi. Severek izledim. Helal sizlere...", "İkinizi de çok seviyorum" gibi yüzlerce yorum aldı.

YÜSRA GEYİK'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ozan Güven, "Arka Sokaklar" dizisinde 'Zeliş' rolünü canlandıran Yüsra Geyik ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Güven ile Geyik'in Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girdikleri konuşulmuştu.