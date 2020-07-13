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Oyuncu Ozan Güven hakkında Deniz Bulutsuz arasında yaşanan tartışmaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Ozan Güven hakkında 3 yıl 8 aydan, 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Mahkemenin kabul etmesinin ardından Ozan Güven Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

DENİZ BULUTSUZ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ozan Güven şüpheli Deniz Bulutsuz ise şikayetçi olarak yer aldı.

13 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Deniz Bulutsuz’un şikayeti üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ozan Güven’in, kasten yaralama, hakaret ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istendi.

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Oyuncu Ozan Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında “basit yaralama” suçundan yürütülen soruşturma dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Güven hakkında “Yağma”, Deniz Bulutsuz hakkında ise “Basit Tehdit” suçlarından da takipsizlik kararı verdi.