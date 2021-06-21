Ozan Doğulu sahnede

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ozan Doğulu, geçtiğimiz gün Bodrum'daki bir plajın açılış partisinde sahneye çıktı.

Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'da mekana gelerek, ünlü aranjörü yalnız bırakmadı. Ünlü isimler, Doğulu'nun şarkılarıyla birlikte eğlendi.

Ozan Doğulu'uyu dinlemeye gelen ünlü isimler arasında sunucu Ece Vahapoğlu ve eşi Cihan Alpay da vardı.