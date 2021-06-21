"BİZ ZATEN KARI-KOCA GİBİYİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Aslan, "Biz evliliği, düğünü aramızda konuşmuyoruz. Biz zaten karı-koca gibiyiz. O bana 'Karım' diyerek seslenir, ben de ona 'Kocam' derim. Bir imza bizi bağlamıyor açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.