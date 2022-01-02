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Ozan Çolakoğlu: Gülşen'in kıyafetlerine karışmıyorum!

Aranjör Ozan Çolakoğlu, son dönemde şarkıları kadar iddialı kıyafetleriyle de dikkat çeken eşi Gülşen hakkında konuştu. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir." ifadelerini kullandı 

02.01.2022 - 14:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aranjör Ozan Çolakoğlu, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda kız kardeşiyle birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. 

  • Bir süredir ünlü şarkıcı Tarkan ile stüdyoya kapanan Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Megastar'ın yeni albümü hakkında konuşan ünlü aranjör, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

  • "TARKAN İLE ALBÜM SÜRECİNDE ALMANYA'DA OLACAĞIZ" 

    Ozan Çolakoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Çok güzel, eğlenceli bir şarkı yaptık. Albüme başladık ama herhalde bir tanesini çıkaracak. Diğer şarkıların çalışması da devam ediyor. Albüm sürecinde Tarkan ile Almanya'da olacağız. Çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

  • YENİ YILI OĞLUYLA BİRLİKTE KARŞILADI

    Yeni yılı oğlu Azur ile evde karşılayan Çolakoğlu, yılbaşında çalışmadığını ifade etti. Eşinin Kıbrıs'ta sahne aldığını söyleyen ünlü isim, oğluna kendisinin baktığını belirtti. 

  • "BEĞENMEYENLERİN KENDİ ZEVKİDİR"

    Ozan Çolakoğlu, ayrıca son dönemde eşinin sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirileri de değerlendirdi. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

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