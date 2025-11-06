Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Oyunun Oyunu' Maximum Uniq Hall'da

        'Oyunun Oyunu' Maximum Uniq Hall’da

        Başrollerinde usta oyuncular Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı 'Oyunun Oyunu' 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da seyircilerle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:10
        'Oyunun Oyunu' Maximum Uniq Hall'da
        Dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Michael Frayn’ın efsanevi farsı Noises Off, tiyatronun sahne arkasını sahne önüne taşıyor. Dilimize “Oyunun Oyunu” adıyla uyarlanan bu unutulmaz eser, DK Yapım & Good Directions Entertainment imzasıyla 12 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da prömiyerini gerçekleştirecek.

        Başrollerinde usta oyuncular Salih Kalyon, Günay Karacaoğlu ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı kadronun enerjisine İbrahim Kendirci, Ömür Arpacı, Özlem Alpözü, Duygu Kurt, Enis Aybar ve Gözde Kaya da eşlik ediyor. Projenin yapımcılığını Duygu Kurt, yürütücü yapımcılığını ise Gizem Ertürk üstlendi. İki kadının güçlerini birleştirdiği proje, sezonun en kahkahalı ve enerjik tiyatro deneyimlerinden biri olmaya aday.

        Ali Gökmen Altuğ’un rejisiyle sahneye taşınan yapım, Barış Dinçel’in zekice tasarlanmış dekoru, Gamze Kuş’un karakterleri konuşturan kostümleri ve Kemal Yiğitcan’ın ışık atmosferiyle birleşerek seyirciye temposu hiç düşmeyen bir sahne şöleni sunuyor.

        Gerçek Bir Komedi Terapisi

        “Oyunun Oyunu”, bir oyunun nasıl oyun içinde oyuna dönüştüğünü; bol kahkahalı, bol telaşlı, tam anlamıyla bir “komedi terapisi” tadında anlatıyor. Tiyatronun önünü ve arkasını aynı anda sahneye taşıyan bu yapım, hem tiyatroseverlere hem de kulisin o büyülü karmaşasına meraklı izleyicilere kahkaha dolu bir deneyim vadediyor.

        Michael Frayn’ın kaleminden çıkan bu kült fars, tiyatronun iç dünyasını hem hicvediyor hem de ona büyük bir sevgiyle ayna tutuyor. Oyunun biletleri Biletix, Biletinial ve BuBilet’te satışa çıktı.

        #Maximum Uniq Hall
        #Oyunun Oyunu
        #salih kalyon
        #Günay Karacaoğlu
